عمرو السولية يخوض تدريبات في الجيم بعد تحسن حالته

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان

التي أقيمت على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

بدأ السولية، تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم،

بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.