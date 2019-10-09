اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة المجمعة الثانية للسلة

تستضيف الصالة المغطاة بنادى طنطا اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الدورة المجمعة الثانية لكرة السلة للكبار رجال ومرتبط بمشاركة ٤ فرق وهى الزمالك والطيران ومصر للتأمين بالإضافة إلى طنطا الذى يستضيف الدورة. ومصر للتأمين بالإضافة إلى طنطا الذى يستضيف الدورة. وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة جدول ومواعيد المباريات بين فرق المجموعة وجاء على النحو التالي: فرق المجموعة وجاء على النحو التالي: الأربعاء الموافق ١٠/٩.٢٠١٩ الطيران ×الزمالك السادسة مساء. طنطا ×مصر للتأمين ٨ مساء. الخميس ١٠/١٠.٢٠١٩ Advertisements مصر للتأمين ×الطيران ٦ مساء. الزمالك ×طنطا ٨ مساء. الجمعه ١١/١٠ /٢٠١٩. الطيران ×طنطا ٦ مساء مصر للتأمين ×الزمالك ٨ مساء .

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