الشباب تدرج جامعة كفر الشيخ بمهرجان التميز الرياضى للجامعات المصرية

وافق الدكتور أشرف صبحى على إدراج جامعة كفر الشيخ ضمن مهرجان التميز الرياضى للجامعات المصرية في نسخته الثالثة المنفذ لعام 2019/2020 تحت شعار "كن متميزاً".

يأتي تنفيذ المهرجان ضمن توجهات القيادة السياسية بشأن تنفيذ برامج توسيع قاعدة الممارسة

2019/2020 تحت شعار "كن متميزاً".يأتي تنفيذ المهرجان ضمن توجهات القيادة السياسية بشأن تنفيذ برامج توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المجتمع، ويشارك في فعالياته جامعات سوهاج، الفيوم، قناة السويس، أسوان، جنوب الوادى، مدينة السادات، مطروح، الوادى الجديد علاوة على جامعتى الإسكندرية والسويس.

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