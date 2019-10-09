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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك في القمة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري، عقب انتهاء فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم وغدا في

الخامسة مساء، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، ويتضمن حصول اللاعبين على فترة راحة تبدأ يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة 48 ساعة.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريب من جديد استعدادا للمباراة الودية المقرر لها الاثنين المقبل.

ويركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على تجهيز اللاعبين بدنيا، بجانب بعض الفقرات الفنية التي يسعى من خلالها لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.

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