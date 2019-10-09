الأهلى على قائمة قرعة دوري الأبطال

جاء النادى الأهلى فى التنصيف الأول إلى جانب الترجى التونسي ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، فى تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتى تقام قرعتها مساء الأربعاء فى القاهرة.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم""CAF" الفريق المتاهل بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي فى التصنيف الثاني، خلال اللقاء الذى يقام 24 من الشهر الجارى.

ووضع الاتحاد النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء

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المغربي،المصري أو جينيراسيون السنغالي، فى التصنيف الثاني.

وحصل فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي، على التنصيف الثالث فى البطولة.

بينما حصل بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبيه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي، على التصنيف الرابع.