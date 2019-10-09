النحاس: طاهر محمد مستمر مع المقاولون لنهاية الموسم بشرط

تحدث عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن احتمالية رحيل طاهر محمد لاعب الفريق، في شهر يناير المقبل.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية، أن طاهر محمد مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولن يرحل.

وتابع: "في حالة وجود عروض خارجية لطاهر، من الممكن رحيله في الانتقالات الشتوية، غير ذلك اللاعب مستمر معنا، ولن نبيعه لنادي داخل مصر".