رياضة | المهندسين تستضيف إقامة فايلر وأسرته في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين تستضيف إقامة فايلر وأسرته في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء توفير مكان إقامة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

ووفر مجلس الإدارة فيلا خاصة للمدرب في "المهندسين"، حتى يكون قريبا من مقر النادي، بعدما تواجد في أحد الفنادق خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تصل أسرة المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء كافة أوراق وصولهم والاستقرار في القاهرة أثناء فترة ولاية فايلر تدريب الأهلي.

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ويواصل المارد الأحمر، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة ودية، قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

وتولى فايلر، المسئولية الفنية للأهلي خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وقاك الفريق في 6 مواجهات فاز فيها جميعا وتوج بلقب السوبر المصري.