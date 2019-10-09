رياضة | تصريحات فاران تقرب مبابي من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات فاران تقرب مبابي من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعلق اسم كيليان مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في كل ميركاتو وعن اهتمام الفريق الاسباني بخدمات اللاعب الشاب.

وقد علق رفائيل فاران مدافع المرينجي الحالي على هذه الإشاعات بالقول إنه يرغب في اللعب إلى جانب زميله الدولي على مستوى النادي.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على استعداد لاستخدام صداقته الحالية مع مبابي في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد ، إذا طلب المهاجم ذلك منه ذات يوم.

وقال فاران في برنامج "El Transistor" على Onda Cero:"أريد دائمًا ان يكون مبابي في فريقي إذا سألني ذات يوم ، سأقول فقط أشياء جيدة عن ريال مدريد".

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وتابع: "بدأ كريم بنزيمة الموسم في شكل رائع ، حيث سجل ستة أهداف في ثماني مباريات ، ويرى فاراني أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأشار إلى أنه "من بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم".

تلقى لوس بلانكوس ثمانية أهداف من ثماني مباريات ليلي سانتاندر الثمانية حتى الآن هذا الموسم ، بالإضافة إلى خمسة في مباراتي دوري أبطال أوروبا ، لكن فاراني غير مستعد لقبول كل اللوم بنفسه.

وعاق: "الأهداف المواجهة ليست مجرد خطأ من المدافع ، إنه أمر يعتمد على الفريق بأكمله" ، قال في المباريات الأخيرة ، تم تحسينه ولكنه أكثر من مجرد مشكلة الاسترخاء ، إنها مشكلة تخبرنا بالمحافظة على المستوى طوال المباراة".

وأكمل: "بمجرد نهاية الشوط الأول الدولي ، سيحصل ريال مدريد على أسبوع حاسم سيواجه فيه ريال مايوركا وغلطة سراي ، وهما مباراتان يمكنهما أن يشهد فريق زين الدين زيدان الصدارة في صدارة الدوري ويعود إلى أبطاله حملة الدوري يجب ان نعطيها كل ما في وسعنا والتنافس ، لا يوجد شيء اخر ".