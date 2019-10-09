رياضة | أول فرمان من حسام البدري لبركات في معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان من حسام البدري لبركات في معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على عقد جلسة مع محمد بركات مدير المنتخب، على هامش المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة بتسوانا وديًا

وطلب البدري خلال جلسته مع بركات، إعداد لائحة جديدة للاعبين بوضع مكافأت مجزية في حالة الفوز، وعقوبات مغلظة بنفس قدر المكافأت في حالة الهزيمة، لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة.

وانطلق معسكر الفراعنة أول أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة، وخاض الفريق مرانه الأول مساء أمس الثلاثاء، على أن ينتهي يوم 15 من نفس الشهر.

ويستعد الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديا، يوم 14 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا والنيجر، بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وكانت الجهات الأمنية طالبت بنقل مباراة مصر وبتسوانا ورفض إقامتها بالقاهرة، رغم موافقتها مسبقا على استضافة ملعب القاهرة الدولي للمباراة الودية.

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من ناحية أخرى تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم علي ستاد القاهرة الدولى أنس قبل إنطلاق معسكر المنتخب الوطني عن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ونجم منتخب مصر.

وقال بركات :"حرصت على الإطمئنان علي محمد صلاح بعد اصابته وأكد على أن الموضوع بسيط ولا يحتاج سوي أسبوع وسيعود للملعب".

وانطلق مران المنتخب الوطني الأول، أمس تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين عدا المستبعد عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، والذى أصيب خلال لقاء الأهلي وأسوان ببطولة الدوري.

وضمت قائمة المنتخب كل من : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد