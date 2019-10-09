رياضة | رسميا.. ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعيين ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للفريق خلفا بعد إقالة ماركو جيامباولو بشكلٍ رسمي أمس الثلاثاء بسبب سوء النتائج.

ويمتقد عقد ستيفانو بيولي لمدة عامين ويحصل على مليون ونصف مليون يورو في الموسم الواحد، مع مكافأة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والتي تبلغ 500 ألف يورو.

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وهناك حالة من التشاؤم واعتراض واضح من قبل جماهير ميلان على تعيين بيولي بسبب سيرته الذاتية السيئة، حيث تعرض للإقالة فى أكثر من مناسبة، وعادةً ما يحتل مراكز متوسطة فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميلان قد أقال ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج والأداء، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى بـ9 نقاط من سبع جولات.