رياضة | حقيقة تغيير موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تغيير موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فكرة تغيير موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك متمسكًا بإقامتها في يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ورد مجلس الجبلاية على طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتأجيل القمة أن هناك 4 أيام راحة لفريقه بعد خوض القمة وقبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر في دوري أبطال إفريقيا والتي يطالب التأجيل بسببها.

كان رئيس الزمالك قد أعلن طلب تأجيل لقاء القمة بعد قرار إعادة مباراته مع جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر.