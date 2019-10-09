رياضة | صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ريال مدريد وبرشلونة في صراع قوي من أجل الحصول على خدمات فابيان رويز بينا لاعب نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن هناك حربًا بين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات لاعب وسط نابولي.

وأضافت الصحيفة أن خط وسط نابولي هدف للنادين ، ويؤكد النادي الإيطالي أن سعره الحالي سيكون أعلى من 60 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة بأن اللاعب لم يجدد تعاقده مع نابولي وليس لديه أي شرط جزائي.