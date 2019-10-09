رياضة | راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة أنه يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل المشاركة مع فريقه فيما تبق من عقده.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ماذا سيحدث الآن ، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي لكي أغير هذا .. ما زال لدي سنتين في عقدي ولا يوجد مكان أفضل من برشلونة".

وتابع :"أريد اللعب أساسياً وليس فقط التجول بالمدينة والشواطئ، أرغب في اللعب.. إذا رأيت أن وضعي لن يتغير ، فربما علي الجلوس مع الإدارة والحديث عن مستقبلي أكثر".



وواصل :"أشكر الجماهير على دعمي في أخر مباراة، وتقديم كافة المساندة لي".