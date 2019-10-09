رياضة | ميسي يتغزل في رونالدو ويكشف عن أجمل أهدافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتغزل في رونالدو ويكشف عن أجمل أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدح الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

وقال ميسي في تصريحات لإذاعة RAC1: "كنت أتمنى لو استمر كريستيانو في ريال مدريد، لقد أعطى ميزة إضافية للتنافس، وللكلاسيكو".

وأضاف ميسي: "ريال مدريد سيكون هناك للمنافسة حتى نهاية الموسم، لأنه فريق لديه لاعبون جيدون للغاية، ولكن كان من الواضح أن ريال مدريد سيشعر بخسارة كريستيانو".

وعن أفضل مباراة في مسيرته قال :"إن أكثر ما أتذكره هي مباراة الدور نصف النهائي في دوري الابطال ضد ريال مدريد في البرنابيو، التي فزنا فيها 0-2، لا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة لي، لكنها كانت فريدة من نوعها".

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أما أفضل فريق واجهه فرد: "كان المنتخب الإسباني قبل نهائيات كأس العالم عام 2010، هي إحدى المباريات التي أدهشني فيها المنافس..أفضل هدف لي، هو الذي سجلته في في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب روما".

وواصل ميسي: "أسوأ فترة في حياتي المهنية موسم 2013/14، بسبب الإصابة، ومشكلة الضرائب.. حقبة بيب جوارديولا كمدرب للبارسا كانت أفضل حقبة في مسيرتي، لأنني وقتها تتطورت أكثر مما كنت أتوقع".

وأتم حديثه بالرد على أفضل مدرب في مسيرته قائلا :"بيب جوارديولا ولويس إنريكي، قريبان جدا".