رياضة | برشلونة يغرق في بحر الديون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يغرق في بحر الديون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغرق نادي برشلونة الإسباني في بحر الديون وأهمها لفريق ليفربول الإنجليزي بقرابة 100 مليون يورو بسبب قيمة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأظهر التقرير المالي أن برشلونة مديون بمبلغ 260 مليون يورو، 100 مليون منها لليفربول، بسبب صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة في 2018 مقابل 160 مليون يورو

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة مديون لبوردو الفرنسي بمبلغ 30 مليون يورو في صفقة البرازيلي مالكوم، و28 مليون يورو لجريميو البرازيلي في صفقة أرثور ميلو، و49 مليون يورو لأياكس أمستردام في صفقة الهولندي فرينكي دي يونج بالإضافة لمبالغ أخرى في انتقالات لاعبين آخرين.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يدفع برشلونة 28 مليون يورو لليفربول في الوقت القريب، بينما سيقسط 67 مليون يورو على دفعات لسنوات قادمة.