رياضة | موعد مباراة ألمانيا والأرجنتين الأربعاء 9-10-2019 والقنوات الناقلة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ألمانيا والأرجنتين الأربعاء 9-10-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موعد مباراة ألمانيا والأرجنتين
تبدأ مباراة ألمانيا والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، حيث ستكون تلك هي المواجهة الأولى بين الفريقين، منذ تحقيق ألمانيا الفوز على حساب راقصي التانجو في نهائي كأس العالم في البرازيل 2014 بهدف ماريو جوتزه.
يذكر أن منتخب ألمانيا يواجه واحدة من أصعب فتراته، حيث يمر المنتخب بحالة تذبذب في المستوى، بداية من الخروج المدوي من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، وكذلك خلال تصفيات أمم أوروبا 2020.
وفي الجهة الأخرى يملك المنتخب الأرجنتيني العديد من المشاكل التي جعلته يكتفي فقط بتحقيق المركز الثالث في بطولة كوربا أمريكا الأخيرة.
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والأرجنتين الودية اليوم
أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة ألمانيا والأرجنتين عبر قناة beINSPORTS HD1، حيث سيتولى مهمة التعليق على تلك المباراة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، في الوقت الذي ستقدم فيه قناة بي إن سبورتس أستوديو تحليلي مميز لمتابعة وتغطية مباريات الفيفا داي بشكل كامل، وخاصة مباراة ألمانيا والأرجنتين.