رياضة | عندما خطط ليونيل ميسي للهروب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عندما خطط ليونيل ميسي للهروب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن أنه خطط للرحيل في عام 2013 بسبب اتهامات التهرب الضريبي.

وقال ميسي في تصريحات خاصة خلال حواره مع الإذاعة الإسبانية RAC1 : "خططت لمغادرة إسبانيا عام 2013، في هذا العام كنت متعبًا بسبب قضايا الضرائب.. عندما بدأت أواجه مشكلة مع وزارة المالية في إسبانيا، كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي لأن الناس لا يعرفون حقًا ما كان يحدث".

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وأضاف ميسي: "في ذلك الوقت، كان رأي هو المغادرة في إسبانيا، شعرت أنني متعب للغاية ولم أكن أريد قضاء مزيد من الوقت هنا لكن لم يكن لدي عرض رسمي لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي ورغبتي في الاستمرار في برشلونة".