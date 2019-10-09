تغريدة عتاب من أندرتيكر في احتفالات العرض الأزرق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجم المصارعة الشهير أندرتيكر، أراد معتابة المسئولين عن تنظيم مباريات المصارعة المعروفة باسم “العرض الأزرق” ولكن بطريقة خاصة.

جماهير المصارعة الحرة تابعت أحداث عرض “سماك داون” لهذا الأسبوع، والذي كان يعتبر العرض الأول الذي يتم بثه على شبكة “فوكس” الرياضية.

العرض تزامن مع مرور 20 عاما على أول انطلاق لما يسمى بـ”العرض الأزرق” حيث شهد ظهور العديد من الأساطير التاريخيين لهذا العرض مثل “هالك هوجان ومارك هنري وجولدبيرج وذا روك” وغيرهم.

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إلا أن غياب المصارع أندرتيكر دفع العديد من الجماهير للتساؤل عن سبب ذلك، وخاصة أن المصارع الملقب بـ”الحانوتي” يعد علامة تاريخية للعرض الازرق.

الأمور زادت غموضا بعد صورة نشرها أندرتيكر له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “20 عاما”.. أي الاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاقة العرض الأزرق.

أندرتيكر رد على تعليق لأحد المعجبين قال فيه إنه كان يجب أن يكون متواجدا لكي ينهي الحدث الرئيسي في “سماك داو”.. حيث قال أندرتيكر في رده: لقد أخبروني بعدم أهمية تواجدي في العرض.