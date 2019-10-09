باولو ديبالا يدفع حماته للتفكير في الانتحار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في غضب والدة حبيبته الفنانة الموسيقية أوريانا ساباتيني.

صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية نقلت عن والدة اوريانا تصريحات قالت فيها: لقد حرمني من أن أعيش مع ابنتي في نفس المنزل أو نفس البلد، هي الآن برفقته في أوروبا دائما، صرت بمفردي، وفكرت كثيرا في الانتحار بسبب هذا الوضع.

الأم كاثرين فولوب أضافت: لن أسامحه على ما فعله، كلما قابلته أقول له بصراحة أنني أكرهه، وهو يبتسم لي ويؤكد لي بأنه يعتني بابنتي ولا داعي للقلق عليها.

Advertisements

ووفقا للصحيفة فقد ظلت الأم لمدة 4 أشهر وحيدة في الأرجنتين دون أن تتمكن من رؤية ابنتها، بسبب تواجدها طوال تلك الفترة في تورينو معقل نادي يوفنتوس الإيطالي، وهذا تسبب في إزعاج والدة أوريانا ساباتيني.

أوريانا ساباتيني صديقة ديبالا البالغة من العمر 23 عاما، هي حفيدة لاعبة التنس السابق جابرييلا ساباتيني، وهي دائما تعيش برفقة ديبالا في إيطاليا وتظهر معه في الكثير من المناسبات والصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.