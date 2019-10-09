بسبب 3 جرائم.. تشابي ألونسو أمام المحكمة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من المنتظر أن يمثل النجم الإسباني تشابي ألونسو، المدرب الحالي لناشئي ريال سوسييداد، أمام المحكمة في أولى جلسات قضيته للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة في الفترة ما بين 2010 إلى 2012.
مصادر قضائية ذكرت أنه تقرر عقد جلستين يومي الأربعاء والخميس، بمجرد أن أعلنت محكمة إقليم مدريد اختصاصها بمباشرة محاكمة تشابي ألونسو، لاعب فريق ريال مدريد الإنجليزي السابق، الذي تطلب النيابة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه بقيمة 4 ملايين يورو.
وسبق أن تم تأجيل المحاكمة في تاريخ 22 من يناير الماضي، للبت في اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، التي تضم أيضا متهمين آخرين، هما المستشاران الماليان لألونسو، اللذان تطالب النيابة بتوقيع نفس العقوبة عليهما.
النيابة – بجانب السجن والغرامة – تطالب أيضا بإلزام المتهمين الثلاثة بدفع قيمة التهرب الضريبي المزعوم البالغة مليونين و32 ألفاً و845 يورو.
يشار إلى أن تشابي ألونسو هو الوحيد من قائمة طويلة من لاعبين واجهوا تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل مطلقاً لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته.
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