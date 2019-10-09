مقطع فيديو يهدد مسيرة يورجن كلوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أصبح مستقبله مهددا مع فريقه الحالي، في حالة ظهور مقطع فيديو له.

صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، نقلت عن يورجن كلوب قوله: إذا نشرت قناة “ليفربول” فيديو لي وأنا في غرفة تبديل الملابس، فإنني سأرحل عن النادي.. هذه هي الحقيقة، وهذا ما يمكن أن أقوله بخصوص هذا الأمر.

رد فعل يورجن كلوب، جاء عقب ظهور فيديو قبل مؤخرا لجيسي مارش، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وهو يشجع لاعبي فريقه داخل غرفة تبديل الملابس، من أجل تدارك النتيجة أمام ليفربول 3-4 ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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يورجن كلوب عرفته جماهير “الريدز” بطريقته المميزة في تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر، بيد أن المدرب الألماني لا يريد، على ما يبدو، أن يصبح بإمكان الجميع معرفة ما يدور بينه وبين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، خاصة في فترة ما بين الشوطين.

كما اشتهر منذ توليه مهمة تدريب الفريق، بعلاقته القوية مع لاعبيه وجماهير النادي، لا سيما وأنه نجح في إعادة ليفربول إلى سكة الانتصارات، فضلا عن التتويج بألقاب كان آخرها كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.