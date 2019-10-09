سيرجيو راموس يفاجئ جمهوره بتخليه عن الوشم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي ريال مدريد، في أحدث صوره له بدون وشم على جسمه، والتي فاجأت متابعيه، على الرغم أنه من أشهر اللاعبين حبا لرسم الرموز والشعارات على جسده.

سيرجو راموس شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد نشره صورة يظهر فيها دون الوشوم التي كانت تغطي جسده.

راموس ظهر من خلال الصورة دون أي وشوم، وعلق عليها قائلا: “clean sheet”.. ويستعمل هذا المصطلح في عالم كرة القدم ليدل على الشباك النظيفة التتي لم تتلق أي أهداف.

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اللاعب أضاف أيضا هاشتاغ إعلان، دون أن يحدد طبيعة الحملة الإعلانية التي نشر بسببها هذه الصورة.

قائد منتخب إسبانيا عُرف بعشقه للوشوم، وكان في كل مرة يضيف وشما جديدا لجسمه، إما لتوثيق ذكرى معينة أو للتعبير عن رسالة.

راموس يستعد حاليا لخوض مباراتين في التوقف الدولي مع منتخب بلاده، أمام النرويج السبت المقبل ثم السويد يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون راموس يستعد للظهور في حملة إعلانية، وكانت فكرة ظهوره بدون وشم بغرض جذب الانتباه.