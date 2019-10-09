زلاتان إبراهيموفيتش يزيح الستار عن تمثاله البرونزي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرم الاتحاد السويدي لكرة القدم، النجم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في مسقط رأسه بمدينة مالمو السويدية، وذلك بإزاحة الستار عن تمثال ضخم من البرونز للاعب.

الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر صورا للتمثال البرونزي الذي أقامه الاتحاد السويدي تكريما لإبراهيموفيتش.

الاتحاد أرفق الصور بعبارة: “عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان”.

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زلاتان إبراهيموفيتش، حضر مراسم حفل إزاحة الستار، وأبدى سعادته بهذا التكريم وسط أعداد كبيرة من المعجبين الذين تجمهروا لرؤية نجمهم المفضل.

طول التمثال المصنوع من البرونز يبلغ ثلاثة أمتار ويزن نحو 500 كيلو جرام، ويظهر فيه اللاعب رافعا ذراعيه في واحدة من احتفالاته الشهيرة بالتسجل.

تمثال إبراهيموفيتش تم وضعه بين ملعبي كرة قدم في مدينة مالمو السويدية، وكتبت على القاعدة الألقاب التي حققها اللاعب صاحب الـ 38 عاما، خلال مسيرته الطويلة التي مر فيها على أندية مثل أياكس وإنتر ويوفنتوس وميلان وبرشلونة.

اللاعب قال خلال كلمته: هذا رمز لكل من يشعر أنه ليس مرحبا به، لكل من لا يجد لنفسه مكان أو يشعر أنه ليس كآلاخرين، إن كنت قد استطعت، فأي شخص في متناوله هذا، لست مميزا عن أحد، رغم أنني الأفضل فيما أفعله.