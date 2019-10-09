فان دايك في مرمى سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لموقف محرج بعد مباراة فريقه أمام سالزبرغ النمساوي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

الحساب الرسمي للنادي النمساوي على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” اعتبر مراوغة فان ديك “المهينة” ضمن أهم ما حققه المثلث الهجومي لفريقه في الموسم حتى الآن.

هجوم ريد بول سالزبرغ النمساوي، أرهق ليفربول خلال لقاء الفريقين الأخير بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وخسر أمامه بصعوبة في ملعب “أنفيلد” بنتيجة 3-4، بعد أن عوض تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل.

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الإنجاز الأكثر أهمية لسالزبرغ، هو نجاح هوانغ في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد مراوغة “مهينة” لفان دايك أفضل مدافع في العالم، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء بطريقة ساخرة من مدافع “الريدز”.

الحساب الرسمي للنادي نشر صورة تجمع الثلاثي هوانغ وإرلنغ براوت هالاند وباتسون داكا، مع أهم إنجازاتهم، وهي 35 هدفا و18 تمريرة حاسمة ومراوغة واحدة لفان دايك.

منشورا النادي حظيا على “فيسبوك” و”تويتر” بتفاعل كبير، ما بين مشجع فخور بالظهور الرابع لسالزبرغ أمام بطل أوروبا، ونصير لليفربول وفان دايك يرى أن لكل جواد كبوة.

فان دايك توج خلال الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة على لقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري.