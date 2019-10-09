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عرض خرافي من يوفنتوس لضم نجم مانشستر يونايتد

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يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي في صراع ثنائي شرس من أجل استعادة خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

يوفنتوس يعرض ثنائي الفريق على مانشستر يونايتد مقابل استعادة بوجبا

وأوضحت صحيفة توتو سبوت الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس على استعداد لتقديم كلًا من المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش والألماني إيمري تشان مقابل ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد .

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يوفنتوس يتفوق على في سباق ضم بوجبا

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس أصبح في صدارة السباق للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، وذلك بعدما أُحبط ريال مدريد بشأن تلك الصفقة .

وكان ريال مدريد قد قدم العديد من العروض للحصول على توقيع بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، تزامنًا مع تمسك مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بضمه، إلا أن إدارة اليونايتد نجحت في التمسك باللاعب ومنع انتقاله للنادي الملكي

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