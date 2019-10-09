شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد على المشككين بوجود خلاف بينه وبين جريزمان والان مع التفاصيل

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني، على عدم وجود أي خلاف بينه وبين كلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد للفريق من نادي أتلتيكو مدريد وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

فيلم وثائقي يوضح سبب الخلاف

حيث كانت هناك تقارير، أشارت إلى رفض الأرجنتيني ليونيل لوجود النجم الفرنسي، بعد رفضه في عام 2018 المجيئ إلى "كامب نو" وإعلان ذلك من خلال فيلم وثائقي قبل كأس العالم 2018.

ميسي يكذب كل ما يقال عليه

وبدأ النجم الأرجنتيني حواره مع إذاعة "راك 1" الكتالونية، قائلا:" كل ما يقال عني كذبة وهي أنني لم أكن أريد التعاقد مع أنطوان، أتذكر جيدًا تصريحاتي عنه في العام الماضي، وأكدت أن برشلونة يحتاج لجميع اللاعبين المميزين وجريزمان واحدًا من هؤلاء اللاعبين".

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فلسفة برشلونة معقدة لأي لاعب جديد

وواصل ميسي: "من الصعب عليه سرعة التأقلم والتعود على أسلوب الفريق، لأنه كان يلعب دورًا مختلفًا مع أتلتيكو مدريد، يبدو الأمر سهلاً بعض الشيء من الخارج، لكن فلسفة برشلونة معقدة لأي لاعب جديد لم يتدرب عليها منذ الطفولة".

ميسي ينفي وجود خلاف بينه وبين بارتوميو

ونفى البرغوث والمتوج حديثاً بأفضل لاعب في العالم: "ليست هناك أي مشكلة مع الرئيس، لكنني لم أتحدث معه منذ مايو الماضي بعد خسارتنا في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول".

واختتم: "كل شيء على ما يرام، لكننا لم نتحدث بسبب عدم توافر الوقت المناسب بيننا".