شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر القحطاني يواجه برشلونة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

يستعد نجم الكرة السعودية، ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني لإقامة مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال سيواجه فريق برشلونة الإسباني في وداعية القحطاني، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتقرر بشكل رسمي، إجراء مباراة اعتزال القحطاني، ضمن مهرجان موسم الرياض يوم 1 ديسمبر 2019.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد وعد "القحطاني" بإقامة حفل اعتزال يليق بتاريخ "القناص" وذلك في أول ظهور لتركي آل الشيخ، بعد ترؤسه لهيئة الترفيه.

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وكان "القحطاني" قد انتقل للهلال قادماً من القادسية، حيث حقق مع الهلال عدداً من البطولات المحلية والخارجة، كما حقق لقب أفضل لاعب في آسيا 2007.

وفي وقت سابق، وعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق باستقطاب فريق عالمي لمهرجان اعتزاله.

وخلال مؤتمر هيئة الترفيه الصحفي قال آل الشيخ: أنا وعدت ياسر القحطاني منذ تواجدي في هيئة الرياضة باستقطاب فريق عالمي كبير في مهرجان اعتزاله، بمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام لنجم المملكة العربية السعودية.

ويُعد ياسر القحطاني واحدًا من أساطير كرة القدم في الكرة السعودية، حيث حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وسبق لياسر القحطاني اللعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال .