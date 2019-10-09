الامارات | محمد صلاح مثل ميسي.. تصريح جديد من كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مثل ميسي.. تصريح جديد من كلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق ليفربول، الألمانى يورغن كلوب، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن أهمية النجم المصري محمد صلاح، مع ليفربول لا تقل عن أهمية أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني.

ودائماً ما يمدح المدرب الألماني النجم المصري في مقابلاته وتصاريحه، وكان السبب الرئيسي في تألق اللاعب بهذا الشكل اللافت مع الفريق الإنجليزي لموسمين متتاليين حقق فيهم اللاعب الكثير من الألقاب الفردية إضافة إلى تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري أوروبا وأيضاً السوبر الأوروبي.

وقال كلوب: "محمد صلاح هو رجل ليفربول الأول تمامًا مثل ليونيل ميسي مع برشلونة، ولهذا السبب قررت التوقيع معه من روما الإيطالي".

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أضاف: "في روما سابقًا رغم وجود دجيكو كان محمد صلاح رجل المواقف الحاسمة، لم نكن نملك في ليفربول لاعب بقيمته قبل التوقيع معه، لذلك أردنا البحث عن لاعب يمكنه أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه ميسي مع برشلونة".

وتابع: "قبل التوقيع معه كنت مقتنعا بقدراته، لكنني لم أتوقع منه أن يفعل كل ذلك، وأعتقد أن محمد صلاح نفسه لم يكن يتوقع هذا النجاح مع ليفربول، لكن كل شخص لديه حلم يؤمن به، وقد ساعدناه على تحقيق هذا الحلم".