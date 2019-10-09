شكرا لقرائتكم خبر عن «نيدفيد» يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يؤدي نيدفيد، جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.

وخضع نيدفيد لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته ونسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها.