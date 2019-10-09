شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى قرعة دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسينطلق حفل إجراء القرعة، المقام بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام السابعة مساءً، ومن المنتظر أن يتم إذاعته عبر قناتي «بي إن سبورتس الإخبارية» وأون سبورت.

وتشارك 4 فرق مصرية في البطولات الأفريقية، إذ جاء الأهلي ضمن التصنيف الأول في قرعة دوري الأبطال، فيما حل الزمالك في التصنيف الثاني برفقة جينيراسيون السنغالي في انتظار حسم المتأهل منهما، بينما يشارك كل من المصري وبيراميدز في قرعة الكونفدرالية.