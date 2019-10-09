الأربعاء 9 أكتوبر 2019 خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم بسبب الإصابة.

ويعاني مبابي من إصابة في أوتار الساق مما سيحول دون مشاركته في المباراتين أمام ايسلندا وتركيا في تصفيات يورو 2020. وأعلن اتحاد الكرة الفرنسي مساء أمس الثلاثاء أنه قرر استبعاد اللاعب من قائمة الديوك نظرا لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين. وقرر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاء الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ليحل محل مبابي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان خارج قائمة المنتخب الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.