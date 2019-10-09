شكرا لقرائتكم الكاف يغرم الجبلاية 5 آلاف دولار .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الإحتراف ن وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.
وعلم " الخليج 365" أن الكاف غرم الجبلاية 5 آلاف جنيه لعدم إخطاره بوجود مديونيات سابقة على الزمالك و المصري ، وطلب إرسال تقرير جديد لتوضيح موقف الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية ، كما تأكد سلامة الأوراق الخاصة بناديي الأهلي و بيراميدز ، إلى جانب إنهاء النادي المصري لمديونياته خلال الأيام القليلة الماضية.
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