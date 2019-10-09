شكرا لقرائتكم الكاف يغرم الجبلاية 5 آلاف دولار .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي " كاف" غرم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي لصالح بعض اللاعبين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الإحتراف ن وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

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يشار إلى أن اتحاد الكرة قد شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهي الأهلي و الزمالك بدوري الأبطال ، و المصري و بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية.

وعلم " الخليج 365" أن الكاف غرم الجبلاية 5 آلاف جنيه لعدم إخطاره بوجود مديونيات سابقة على الزمالك و المصري ، وطلب إرسال تقرير جديد لتوضيح موقف الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية ، كما تأكد سلامة الأوراق الخاصة بناديي الأهلي و بيراميدز ، إلى جانب إنهاء النادي المصري لمديونياته خلال الأيام القليلة الماضية.