شكرا لقرائتكم 21 لاعباً فى قائمة منتخب مصر العسكرى استعدادا للمشاركة بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، عن قائمة الفريق الذى سوف يشارك بكأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى. وضمت القائمة 21 لاعباً هم : " محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى ، وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد سامى وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاته". Advertisements ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من : العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة سيرجيو فارياس مدير فنى السيد السويركى مدرب حراس مرمى سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.

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