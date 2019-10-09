شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. محمود متولي يجري أشعة للتعرف على نسبة التئام الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى بالنادي الأهلي، اجراء أشعة جديدة لـ محمود متولي لاعب الأهلي الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

يشار إلى أن محمود متولي، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير .

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ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها محمود متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي متولى، جلسة في الجيم، وبعض التدريبات الخفيفة داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.