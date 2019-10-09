شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. محمود متولي يجري أشعة للتعرف على نسبة التئام الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشار إلى أن محمود متولي، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير .
ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها محمود متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.
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