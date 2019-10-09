شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون: أتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي للإطمئنان على طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه على تواصل دائم مع الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي لمتابعة حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق ولاعب الفراعنة.

وأضاف طبيب المقاولون، أن طاهر يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاولون والانتاج وتم استبداله في آخر ست دقائق من عمر المباراة.

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أكد وائل نبيل، أنه يتواصل دائماً مع الجهاز الطبي للمنتخب للإطمئنان على طاهر وبرنامجه التأهيلي ونحدد موعد عودته للملاعب بعد انتهاء معسكر المنتخب وانتظامه في صفوف الفريق.

ويخوض المنتخب الأولمبى معسكرًا مغلقًا فى نفس موعد معسكر المنتخب الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر ويتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبين أفريقيين، حيث يستعد المنتخب الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

على الجانب الآخر يستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام في المباراة المقرر إقامتها على ملعب ذئاب الجبل يوم 18 أكتوبر الجاري، حيث يمتلك المقاولون في رصيده 7 نقاط وضعت ذئاب الجبل في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.