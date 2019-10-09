شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز عمرو السولية لقمة الزمالك .. واللاعب يدخل مرحلة جديدة من العلاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام والتى انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف.

ونفذ عمرو السولية، بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.

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وأصبح عمرو السولية جاهز لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ، خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني فى الفترة الأخيرة.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري والتى قد يلحق بها السولية حال إستمرار تحسن حالته بالشكل الذى ظهر عليه خلال الأيام الماضية.