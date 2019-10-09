شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز عمرو السولية لقمة الزمالك .. واللاعب يدخل مرحلة جديدة من العلاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذ عمرو السولية، بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.
ويحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري والتى قد يلحق بها السولية حال إستمرار تحسن حالته بالشكل الذى ظهر عليه خلال الأيام الماضية.
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