بعد انتقادات قائمة المنتخب.. البدري يرد ويوجه رسالة للجماهير

انتقادات عديدة تلقاها المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام البدري، بسبب اختياراته في القائمة التي أعلنها استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا يوم الإثنين المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال البدري، في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "تحقق حلمي بتدريب المنتخب، أتمنى أن أكون موفقا مع اللاعبين لتحقيق أحلام الشعب المصري الذي أعرف مدى أهمية كرة القدم بالنسبة له، وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا".

وأضاف: "قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة وليست سهلة لكني سأواجه كل المشاكل، تلقيت 4 عروض داخلية وخارجية، لكن كان لدي إحساس باقترابي من تولي قيادة المنتخب، خاصةً بعد وجود اسمي بين قائمة الأسماء المرشحة".

وأكمل: "مندهش من انتقادات البعض للاختيارات، أحمد الشناوي يعاني من إصابة بشرخ، رمضان صبحي ضمن حساباتي، لكنه يتواجد مع المنتخب الأولمبي، نفس الأمر بالنسبة لمصطفى محمد، لكني فضلت تواجدهما مع الأولمبي".

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وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته قائلا: "سعيد بروح اللاعبين في أول مران للمنتخب، الكل يمتلك الرغبة في تحقيق النجاح، والجميع على قدر المسؤولية ويتمتع بشخصية قوية، أعد الجماهير المصرية ببذل قصارى جهدنا لإسعادهم".

يُذكر أن المعسكر الحالي لمنتخب مصر يتخلله مواجهة بتسوانا وديا على ملعب ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.