مدافع الأهلى يجرى أشعة للتعرف على نسبة التئام مزق "الخلفية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى محمود متولى لاعب الأهلى أشعة جديدة الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذى تعرض له فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك. وكان متولى قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام فى التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير . ومن المقرر أن تحدد الأشعة التى سيجريها محمود متولى بداية المرحلة الجديدة فى البرنامج التأهيلى الذى يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى. ويؤدى متولى جلسة فى الجيم وبعض التدريبات الخفيفة داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى.

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