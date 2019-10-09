شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يغرم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بمديونيات الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى كاف غرم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين. كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية. كان اتحاد الكرة قد شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية. وعلم ”الخليج 365” أن الكاف غرم الجبلاية 5 آلاف جنيه لعدم إخطاره بوجود مديونيات سابقة على الزمالك والمصرى، وطلب إرسال تقرير جديد لتوضيح موقف الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، كما تأكد سلامة الأوراق الخاصة بناديى الأهلى وبيراميدز، إلى جانب إنهاء النادى المصرى لمديونياته خلال الأيام القليلة الماضية.

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