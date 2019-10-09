شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: ننسق مع الجهاز الطبى فى المنتخب الأولمبى للاطمئنان على طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أنه على تواصل دائم مع الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى لمتابعة حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق ولاعب الفراعنة.

وقال طبيب المقاولون، لـ"الخليج 365"، طاهر يعانى من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاولون والانتاج وتم استبداله فى آخر ست دقائق من عمر المباراة.

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وأضاف وائل نبيل أتواصل دائماً مع الجهاز الطبى للمنتخب للاطمئنان على طاهر وبرنامجه التأهيلى ونحدد موعد عودته للملاعب بعد انتهاء معسكر المنتخب وانتظامه فى صفوف الفريق.

ويخوض المنتخب الأولمبى معسكرًا مغلقًا فى نفس موعد معسكر المنتخب الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر ويتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبين أفريقيين، حيث يستعد المنتخب الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

على جانب آخر يستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب ذئاب الجبل يوم 18 أكتوبر الجارى، حيث يمتلك المقاولون فى رصيده 7 نقاط وضعت ذئاب الجبل فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى.