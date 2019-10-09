شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم رمضان درويش من برونزية الجودو فى جراند سلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الإصابة التى تعرض لها رمضان درويش لاعب منتخب الجودو ، خلال مشاركته فى بطولة جراند سلام التى تقام بالبرازيل .
وشارك درويش فى منافسات وزن 100 كجم، وفاز على منافسيه لاعبى المجر و امريكا ، فى دور الـ 16 ثم ربع النهائى ، و فى مباراة نصف النهائى تعرض للإصابة بالكتف ، أجرته على الانسحاب من مباراة الميدالية البرونزية ، و التى كان اقترب منها بقوة لولا الإصابة التى تعرض لها .
ومن المقرر أن تتحدد نوع الإصابة و مضاعفاتها ومدة العلاج ، بعد خضوعه للفحوصات .
يذكر ان اتحاد الجودو حدد يوم 29 أكتوبر لعقد الجمعية العمومية، للاتحاد ، لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تم إرسال الخطابات إلى الأندية و الهيئات أعضاء الجمعية العمومية .
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