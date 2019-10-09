شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تعيد ميتشو للطريق الصحيح فى الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على الاعتراف بأخطائه فى مواجهة إف سي مصر الأخيرة، والتى شهدت تعادلا مفاجئا لأبناء ميت عقبة فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز بنتيجة 1 / 1 .
و يرصد ”الخليج 365” القرارات التى إتخذها ميتشو من أجل إستعادة الطريق الصحيح قبل مواجهة الأهلى فى القمة التى ستجمعهما يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة بالدورى بالتقرير التالى :
1- عدم استبعاد الأساسيين مجددا مثل محمود علاء و فرجانى ساسى .
2- مطالبة الجهاز المعاون بعمل فيديو مجمع لأخطاء الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، للعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة الأهلى.
3- كما يسعى ميتشو إلى تثبيت التشكيل فى الفترة المقبلة و الإبتعاد عن سياسة التدوير لإراحة النجوم مطلقا .
4- تجهيز المصابين و أبرزهم شيكابالا صانع الألعاب الذى يعانى من الإصابة فى الضامة .
5- الموافقة على إضافة عنصر جديد مصري لجهازه المعاون، يتمتع بمزيد من الخبرة فى الدورى المصرى، لمعاونته، وفقا لتأكيدات رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور .
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