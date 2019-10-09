شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يظهر مع فايلر في ودية 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بـ"صالح جمعة" لاعب الفريق في المباراة الودية التى سيخوضها الأحمر يوم 14 أكتوبر الجاري خلال فترة توقف الدورى.

ولم يشارك صالح جمعة مع الاهلي تحت قيادة رينيه فايلر في أي مباراة حتى الأن لأسباب فنية لذا يرغب المدير الفني السويسري الذى قاد الأحمر في 6 مباريات رسمية حتى الأن في الاستعانة بصالح جمعة خلال ودية 14 أكتوبر التى لم يتحدد طرفها الثاني حتى الأن ويتطلع فايلر للتعرّف عن قدرات جمعة عن قرب في هذه الودية.

ويتوقف الدوري حالياً بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية ويخوض الاهلي مباراة ودية الأثنين المقبل يستعد من خلالها لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

ويتربع الاهلي على قمة الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم في مسابقة الدوري حتى الأن.