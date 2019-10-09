المقاصة يرفض الراحة قبل مباراة المصري ويستعين بالوديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، منح اللاعبين أي راحة بعد العودة من الجونة عقب المواجهة الأخيرة للفريق الفيومي أمام الجونة في ثالث جولات الدوري العام والتي خسرها المقاصة بهدف نظيف.
و يواصل المقاصة تدريباته بدون راحة استعدادا للقاء المقبل أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى .
ويدرس الجهاز الفني للمقاصة خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال الفترة المقبلة استعداداً للفريق البورسعيدي، وذلك من أجل رفع درجة الانسجام بين لاعبي الفريق الفيومي ومنح الفرصة لكثر من لاعب للمشاركة.
ويمتلك فريق مصر المقاصة ثلاث نقاط فقط في رصيده بمسابقة الدوري العام بعد مرور ثلاث جولات، حيث فاز الفريق الفيومي في مباراة الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، قبل أن يخسر الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك ثم الجونة بهدف نظيف.
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