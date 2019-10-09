شكرا لقرائتكم خبر عن وفود بطولة العالم للسلاح بالمتحف المصرى.. وانطلاق منافسات الشيش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الوفود المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا باستاد القاهرة المتحف المصرى، وسط انبهار كبير بالمعالم السياحية فى مصر. من جانب آخر تنطلق اليوم منافسات سلاح الشيش من بطولة العالم للرواد وذلك لمراحل 50 عاما سيدات ويمثل مصر ياسمين جاد، و60 عاما رجال ويلعب باسم الفراعنة صلاح نصر، بينما تشارك مصر بفريق فى منافسات فرق السيف بقيادة رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى.

جانب من الزيارة

جانب أخر من الزيارة

وفود بطولة العالم للسلاح فى المتحف

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