شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات نارية من ميسي حول إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية عودة زميله السابق نيمار جونيور داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي.

ميسي يعترف برغبته في عودة نيمار

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وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن نيمار قد خطط للرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما قضى موسمين في العاصمة الفرنسية، حيث أراد العودة إلى ناديه السابق برشلونة، لكن فشل كلا الناديين في الوصول إلى اتقاق يعود من خلاله اللاعب إلى إقليم كتالونيا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، ليتأكد بقائه بقميص باريس للموسم الثالث على التوالي، ومع ذلك فإن ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة كان له رغبة دائمة في عودة صديقه البرازيلي نيمار، والذي تحدث عنه خلال حوار صحفي مطول مع "RAC1".

وقال ميسي : "أردت أيضًا أن يأتي، نيمار هو واحد من الأفضل في العالم، إنه مختلف وأن وجوده في فريقنا سيوفر لنا المزيد من الخيارات، العديد من الجماهير لا تريد أن يحدث ذلك، أفهم أن الناس يتذكرون شيئًا آخر، خاصةً الطريقة التي غادر بها، بعد ذلك ، لم أكن في المفاوضات، يقولون أنني جزء من ذلك الملف وأنني لى قرارات بشأن توجهات برشلونة في التعاقدات، لكن هذا لا يحدث بهذه الطريقة" .

وأنهى الأسطورة الأرجنتينية : "أعرف المناقشات التي أجريتها مع نيمار ، لكنني لا أعرف المناقشات حول الأطراف الأخرى".