شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يصدم أبرز المرشحين لخلافة توخيل والان مع التفاصيل

دخل الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، في حسابات نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حول إمكانية خلافته للألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق .

عدم استقرار باريس سان جيرمان على هوية المدير الفني القادم للفريق

وأوضح موقع لو 10 سبورت: الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع مدير فني ذو اسم كبير ليحل محل توماس توخيل المدير الفني الألماني للفريق، إلا أن ليونادو أوارجو المدير الرياضي للفريق لم يتخذ قرارًا حازمًا بعد حول هوية المدير الفني القادم لخلافة توخيل .

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شرط باريس سان جيرمان لاستمرار توخيل على رأس القيادة الفنية للفريق

وتابع الموقع الفرنسي، أنه يتوجب على توخيل الحصول على نتائج إيجابية في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما ودعها الفريق في النسخة الماضية من دور الـ16، وإنه إذا فشل في تحقيق غاية إدارة الفريق فسيكون خارج أسوار النادي، تزامنًا مع ظهور العديد من الأسماء المرشحين على طاولة مسؤولو النادي لخلافته .

ليوناردو يغلق الباب مؤقتًا أمام أليجري

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أنه لم يتم التواصل بين ليناردو أوارجو وماسيميليانو أليجري حتى الأن، ومع ذلك فإن الصحيفة الإيطالية تحذر إدارة باريس سان جيرمان من مواصلة اللامبالاة تجاة المدير الفني الإيطالي، الذي يعد مستهدفًا من العديد من الأندية الكبرى .