شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد إقامة قمة الأهلي والزمالك فى موعدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أن الزمالك هو من طلب تأجيل القمة لإرتباطه بمواجهة فريق جينراسيون بطل السنغال يوم 24 أكتوبر الجاري ، وبالتالي تأجيل القمة مرفوض لأن هناك فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وقال مسئولو الجبلاية، أن تأجيل القمة يهدد بإنتظام مسابقة الدوري و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر ، مؤكداً أن القمة فى موعدها .

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، أن الأقرب إقامتها باستاد برج العرب أو السلام و هو ما سيتم حسمه مع الامن خلال الساعات المقبلة.