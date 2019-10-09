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اتحاد الكرة يؤكد إقامة قمة الأهلي والزمالك فى موعدها...

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جدة - عمرو شويل  

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أن الزمالك هو من طلب تأجيل القمة لإرتباطه بمواجهة فريق جينراسيون بطل السنغال يوم 24 أكتوبر الجاري ، وبالتالي تأجيل القمة مرفوض لأن هناك فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

 

وقال مسئولو الجبلاية، أن تأجيل القمة يهدد بإنتظام مسابقة الدوري و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر ، مؤكداً أن القمة فى موعدها .

 

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، أن الأقرب إقامتها باستاد برج العرب أو السلام و هو ما سيتم حسمه مع الامن خلال الساعات المقبلة.
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