شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد إقامة قمة الأهلي والزمالك فى موعدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال مسئولو الجبلاية، أن تأجيل القمة يهدد بإنتظام مسابقة الدوري و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر ، مؤكداً أن القمة فى موعدها .
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