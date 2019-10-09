شكرا لقرائتكم المقاصة يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة المصري فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفكر الجهاز الفني للمقاصة خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال الفترة المقبلة استعداداً للفريق البورسعيدي، وذلك من أجل رفع درجة الانسجام بين لاعبي الفريق الفيومي ومنح الفرصة لكثر من لاعب للمشاركة.
ويمتلك فريق مصر المقاصة ثلاث نقاط فقط في رصيده بمسابقة الدوري العام بعد مرور ثلاث جولات، حيث فاز الفريق الفيومي في مباراة الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، قبل أن يخسر الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك ثم الجونة بهدف نظيف.
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