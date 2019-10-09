شكرا لقرائتكم فايلر يقرر الدفع بصالح جمعة فى ودية الأهلي 14 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع بـ"صالح جمعة" لاعب الفريق في المباراة الودية التى سيخوضها الأحمر يوم 14 أكتوبر الجاري خلال فترة توقف الدوري.

يشار إلى أن صالح جمعة لم يشارك مع الاهلي تحت قيادة رينيه فايلر في أي مباراة حتى الأن لأسباب فنية لذا يرغب المدير الفني السويسري الذى قاد الأحمر في 6 مباريات رسمية حتى الأن في الاستعانة بصالح جمعة خلال ودية 14 أكتوبر التى لم يتحدد طرفها الثاني حتى الأن ويتطلع فايلر للتعرّف عن قدرات جمعة عن قرب في هذه الودية.

ويتوقف الدوري حالياً بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية ويخوض الاهلي مباراة ودية الأثنين المقبل يستعد من خلالها لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

ويتربع الاهلي على قمة الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم في مسابقة الدوري حتى الأن.